Наместник Киевской лавры Павел предупредил Зеленского о божьей каре за изгнание монахов

Наместник Киево-Печерской лавры напомнил Зеленскому о божьей каре за изгнание монахов. Фото: REUTERS

Митрополит Павел (Лебедь), наместник Киево-Печерской лавры, предупредил президента Украины Владимира Зеленского и его команду о божьей каре за преследование священнослужителей УПЦ и изгнание монахов из лавры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры – значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!», - сказал митрополит, обращаясь к президенту Украины.

Сообщается также, что верующие Украинской православной церкви остались на ночь в Лавре, чтобы предотвратить силовой захват монастыря.

Напомним, киевские власти поставили монахам УПЦ ультиматум, чтобы они покинули лавру до 29-го марта. Рабочая группа, созданная по указу Зеленского, выявила якобы нарушение монастырем договора по использованию госимущества.

После этого Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытие Киево-Печерской лавры. По его словам, это нарушит право на свободу вероисповедания миллионов украинцев, а Папа Римский Франциск вызвался стать посредником в переговорах по вопросу изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.