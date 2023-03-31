Минобороны Украины на плохом английском пообещало «оккупировать» украинские территории

Минобороны Украины разместило ролик с ошибками, пытаясь поблагодарить Запад за поставки вооружений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское Минобороны оказалось в курьезной ситуации после попытки на плохом английском поблагодарить Запад за поставки военной бронетехники. Историю рассказывает РИА Новости.

По информации агентства, в социальных сетях украинского оборонного ведомства и его главы Алексея Резникова был опубликован ролик, в тексте которого было использовано несуществующее английское слово. Также одна из фраз была составлена так, что из-за ошибок в английском ее перевод гласил «Это оружие помогать нам оккупировать украинские территории».

Позже ролик с ошибками был удален и заменен на новый, в котором слово «оккупировать» заменили на «освободить».

Ранее глава Минобороны Алексей Резников выразил уверенность в передаче Киеву западных истребителей.

Также глава МО Украины Резников заявил, что Киев планирует контрнаступление сразу по нескольким направлениям, отметив важность выбора наиболее подходящего момента для атаки.

Напомним, пользователи Twitter высмеяли вопрос главы Минобороны Украины о дороге на Москву. Алесей Резников на видео спросил дорогу на Москву, сидя в немецком танке.

В Китае Резникова высмеяли за фото на фоне натовской бронетехники. Читатели издания «Гуаньча» назвали Украину «свалкой США и Европы».