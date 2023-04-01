Что произошло в ночь на 1 апреля

Глава МВД Клименко сообщил о создании восьми бригад для попытки наступления на Крым и Донбасс Фото: Юлия МАРКИНА

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад «Гвардии наступления». Он уточнил, что в стране уже сформированы восемь бригад, и заверил, что все они «готовы к активным наступательным действиям».

В начале февраля текущего года Клименко заявлял, что на Украине стартовал процесс формирования штурмовых бригад для организации атаки на Крым и Донбасс.

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