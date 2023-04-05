Сеймур Херш обвинил ЦРУ в попытке перевести подозрения в подрыве “Северных потоков” на кого угодно, кроме Байдена

Сеймур Херш назвал публикации СМИ о диверсии на "Северных потоках" попыткой отвести взгляд от Байдена Фото: EAST NEWS

Американский журналист, автор расследования о подрыве российских газопроводов “Северные потоки” Сеймур Херш назвал публикации западных СМИ о диверсиях на “Северных потоках” попыткой ЦРУ перевести подозрения на любых подозреваемых, кроме американского президента Джо Байндена.

“Отметить многих сотрудников ЦРУ, которые сливают фальшивые истории СМИ здесь и за границей, это стало успешной попыткой сфокусировать мир на любых возможных подозреваемых, кроме того, кто казался самым логичным - президента США”, – заявил журналист.

Напомним, Сеймур Херш в ходе собственного расследования пришел к выводу, что взрывчатку под российские газопроводы заложили американские водолазы во время учений НАТО летом 2022 года.

Позже в Западных СМИ стали появляться версии о причастности к подрыву газопроводов “некой проукраинской группировки”. Данную версию высмеяли за отсутствие доказательств как Херш, так и власти как России, так и Украины.