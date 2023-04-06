В офисе Зеленского считают, что Киев готов вести диалог по Крыму, если ВСУ дойдут до его границ

В офисе Зеленского назвали условие начала переговоров с Россией по Крыму. Фото: REUTERS

В Киеве назвали условие начала переговоров с Россией по Крыму. Украина готова начать такие переговоры, если ВСУ подойдут к границам Крыма, заявил заместитель главы офиса Андрей Сибига в интервью изданию Financial Times.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть страницу для обсуждения этого вопроса», - цитирует издание заместителя главы офиса украинского президента.

В то же время Сибига подчеркнул, что Киев допускает взятие Крыма под свой контроль военным путем.

Напомним, еще в 2022 году глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о возможности наступления украинских войск на полуостров.

Также сообщалось, что обозреватель издания АТ заявил, что Киев не сможет начать наступление на Крым без поддержки Вашингтона и предрек, что попытка Украины захватить Крым станет катастрофой для Европы.

Ранее глава украинского МВД Клименко сообщил о создании восьми бригад для попытки наступления на Крым и Донбасс.

Тем временем польский генерал Скшипчак высказал мнение, что ВСУ никогда не хватит сил для попытки наступления на Крым и Донбасс.