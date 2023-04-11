Песков: перспективы второй волны мобилизации в России не было и нет

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во вторник, 11 апреля, заявил, что в стране в настоящее время нет перспектив для проведения второй волны мобилизации.

Официальный представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос и подчеркнул, что перспектив для второй волны мобилизации «нет, по-прежнему, не было и нет».

Накануне о том, что в России не планируется проведение новой волны мобилизации, заявил также председатель комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов.

Эта тема периодически возникает в информационном пространстве, вынуждая официальных лиц комментировать ее. В середине марта 2023 года Песков также заявлял о том, что в Кремле не обсуждают возможность новой волны мобилизации. Вручение жителям РФ повесток в военкоматы он назвал обычной практикой. Делается это для того, чтобы уточнить данные.

Позже Генеральный штаб ВС РФ также подтвердил, что в России не планируется новая волна мобилизации, отметив, что тех, кто уже призван на службу, достаточно для выполнения задач.