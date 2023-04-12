Bild: украинские военные сомневаются в необходимости продолжения обороны Артемовска Бельгийский журналист Хумин побывал в Артемовске и не заметил «позитивной энергии» у бойцов ВСУ Находящиеся в Артемовске украинские военные не обладают «позитивной энергие

Солдаты ВСУ не видят смысла сражаться за Артемовск. Фото: REUTERS

Находящиеся в Артемовске украинские военные не обладают «позитивной энергией» и пониманием того, зачем они принимают участие в боевых действиях в этом населенном пункте. Об этом написал журналист из Бельгии Ян Хумин после того, как побывал в Артемовске.

«Многие задаются вопросом: зачем они сражаются в Бахмуте», - написал Хумин в статье для издания Bild. Напомним, Бахмут – украинское название Артемовска.

Журналист назвал украинских военных «напряженными, сосредоточенными и обеспокоенными» и отметил, что «русские медленно, но верно выигрывают битву за Бахмут».

Как писал сайт KP.RU, киевский режим продолжает демонстрировать циничность и жестокость по отношению к собственным солдатам, кидая в Артёмовск совершенно неподготовленных солдат, ради того чтобы вывести из города оставшиеся основные силы.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ при удержании Артемовска не жалеют ни город, ни своих бойцов.

Тем временем продолжаются бои за Артемовск. О ситуации в этом населенном пункте рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 апреля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.