Каска спасла российского бойца от пули снайпера ВСУ в Артемовске

Российские силы продолжают успешное освобождение Артемовска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из российских бойцов чудом остался жив после попадания украинского снайпера прямо в голову во время боев в городе Артемовск. Пуля отрикошетила от каски, а боец некоторое время находился в шоке от произошедшего. Инцидент попал на видео, которое опубликовало в своем телеграм-канале агентство РИА Новости.

“Счастливый человек! Давай отходи. Живой? Давай отходи... Работает снайпер (ВСУ)”, – прокомментировал один из боевых товарищей мужчины.

Напомним, Артемовск находится в оперативном окружении с начала марта 2023 года. Из-за проблем с логистикой и полного огневого контроля города российскими силами потери украинской армии при обороне Артемовска доходят до 450 бойцов за сутки.

Артемовск является как стратегически, так и политически крайне важным городом для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что взятие Артемовска российскими силами разрушит всю оборону ВСУ на Донецком направлении, а также может побудить западных союзников Киева и граждан Украины к желанию компромисса с Россией.