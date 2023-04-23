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НовостиПолитика22 апреля 2023 21:36

Экс-советник Кучмы Соскин прогнозирует проблемы для Зеленского после провала контрнаступления

Эксперт считает, что после провала контрнаступления украинцы могут свергнуть Зеленского
Мария ПАВЛОВА
Бывший советник Кучмы предрек Зеленскому проблемы после провала контрнаступления.

Бывший советник Кучмы предрек Зеленскому проблемы после провала контрнаступления.

Фото: REUTERS

В случае провала контрнаступления украинский народ может свергнуть действующего президента Владимира Зеленского. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление», - сказал Соскин на своем YouTube-канале.

В то же время Соскин отметил, что Украина на данный момент не имеет возможностей для перехода в наступление.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко предположил, что вооруженные силы Украины вряд ли начнут контрнаступление в ближайшие две недели, поскольку им мешают погодные условия.

Тем временем обозреватель Кадир Устюн допустил, что Вашингтон может отказаться от военной поддержки Киева накануне контрнаступления ВСУ, а политолог Кошкин высказал мнение, что Зеленский шантажирует НАТО контрнаступлением Украины

Также сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt оказались возмущены заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о планирующемся контрнаступлении, и о том, что главной задачей ВСУ в нём является «возвращение» территорий.