Экс-советник Кучмы Соскин прогнозирует проблемы для Зеленского после провала контрнаступления

Бывший советник Кучмы предрек Зеленскому проблемы после провала контрнаступления. Фото: REUTERS

В случае провала контрнаступления украинский народ может свергнуть действующего президента Владимира Зеленского. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление», - сказал Соскин на своем YouTube-канале.

В то же время Соскин отметил, что Украина на данный момент не имеет возможностей для перехода в наступление.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко предположил, что вооруженные силы Украины вряд ли начнут контрнаступление в ближайшие две недели, поскольку им мешают погодные условия.

Тем временем обозреватель Кадир Устюн допустил, что Вашингтон может отказаться от военной поддержки Киева накануне контрнаступления ВСУ, а политолог Кошкин высказал мнение, что Зеленский шантажирует НАТО контрнаступлением Украины

Также сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt оказались возмущены заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о планирующемся контрнаступлении, и о том, что главной задачей ВСУ в нём является «возвращение» территорий.