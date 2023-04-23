The Economist: ВСУ рискуют попасть в окружение в случае контрнаступления

Украинские войска рискуют попасть в окружение в случае попытки наступления. Фото: REUTERS

Украинские войска могут попасть в окружение, если предпримут попытку пойти в наступление. Такое развитие событий прогнозирует британское издание Economist.

«Даже если Киев сможет прорвать оборону, необходимо действовать осторожно, иначе ВСУ рискуют попасть в окружение», - пишет издание, предупреждая, что Киеву и его западным покровителям стоит приготовиться к провалу планов контрнаступления либо к тому, что успехи могут оказаться незначительными.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сделал прогноз, что в случае провала контрнаступления украинский народ может свергнуть действующего президента Владимира Зеленского.

Тем временем обозреватель Кадир Устюн допустил, что Вашингтон может отказаться от военной поддержки Киева накануне контрнаступления ВСУ, а политолог Кошкин высказал мнение, что Зеленский шантажирует НАТО контрнаступлением Украины

Также сообщалось, что читатели немецкого издания Die Welt оказались возмущены заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о планирующемся контрнаступлении, и о том, что главной задачей ВСУ в нём является «возвращение» территорий.