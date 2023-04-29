Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии

Путин подписал обновленный закон о гражданстве. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал обновленный закон «О гражданстве», в котором перечислены основания для лишения приобретенного гражданства РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу 28 апреля, он доступен здесь.

Сообщается, что приобретенного гражданства России будут лишать за дискредитацию армии, тяжкие преступления против государства, терроризм, организацию вооруженного мятежа, публичные призывы к экстремизму или действиям против территориальной целостности России и ряд других преступлений и нарушений, в частности, операции с наркотиками. Те, кого лишат приобретенного гражданства за создание угрозы нацбезопасности РФ, могут обжаловать это решение в суде, уточняется в законе.

Владимир Путин подписал еще ряд важных законов, в том числе о пожизненном заключении за госизмену, лишении диверсантов имущества и запрете вейпов для детей. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в пятницу, 28 апреля, заявил, что страны, которые пытались создать проблемы России, в результате создают их сами себе.

Тем временем в Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплаты депутатов к средней зарплате россиян.