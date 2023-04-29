Yle: Зеленский анонсировал наступление ВСУ на Крым

Зеленский уверен, что ВСУ способны "захватить Крым" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в возможности ВСУ в предстоящем контрнаступлении "захватить Крым".

“Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление, отметив, что, по его мнению, ей удастся оттеснить российские силы, а также вернуть Крымский полуостров”, – пишет финское издание Yle.

При этом Зеленский признал, что успех контрнаступления зависит от военной помощи союзников Киева, а конфликт может продлиться годы и даже десятилетия, несмотря на его уверенность в успехе.

Сайт KP.RU рассказывал что союзники Киева вряд ли будут ждать его успехов годы и даже десятилетия. По мнению профессора военных исследований Тима Уилласи-Уилси, Киеву необходимо успеть показать серьезные успехи на поле боя в течение шести месяцев. В МИД Украины также признавали, что Запад дает Украине лишь один шанс на успех, и в случае провала контрнаступления союзники могут заставить Киев пойти на переговоры с Кремлем.

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц считает, что наиболее вероятным сценарием этого контрнаступления станет попытка прорыва ВСУ из Запорожья в сторону Мелитополя, и оттуда уже в сторону Крыма. Однако, по его словам, российские бойцы на деле показывают не только готовность отбивать любые атаки противника на этом направлении, но и “азартное желание” это делать.