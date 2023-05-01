Студентов-бюджетников планируют обязать работать три года по распределению

Законопроект предполагает, что будут внесены изменения в Федеральный закон "Об образовании в России". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект, в соответствии с которым студенты, обучающиеся за счет государственного бюджета, будут обязаны работать по распределению в течение трех лет или выплачивать полную стоимость обучения, был внесен в Государственную Думу. Текст документа был опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Как говорится в тексте документа, выпускники образовательных организаций, которые реализуют основные профессиональные образовательные программы и получили образование за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, должны быть трудоустроены путем их распределения по полученной квалификации. Автором данной инициативы выступил Государственный Совет Республики Татарстан.

Законопроект предполагает, что будут внесены изменения в Федеральный закон "Об образовании в России".

Согласно данному законопроекту, специальная комиссия должна выбрать место работы для выпускников не позднее четырех месяцев до окончания их обучения. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении заместителем сопредседателя Совета законодателей.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что запрет английского языка в школах не планируется, в вопросах ЕГЭ планируется появление вопросов про СВО, а на "Тотальном диктанте-2023" был установлен рекорд по отличным оценкам. С 1 мая в России вводится ряд новых законов.