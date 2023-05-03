Минобороны: российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска

Российские силы продолжают штурм западных кварталов Артемовска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что российские штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, в то время как подразделения ВДВ России успешно сковывают действия ВСУ на флангах.

Артемовск является основной точкой соприкосновения на Донецком направлении. По данным Минобороны, в этом районе авиация ВКС России совершила девять вылетов за сутки, а артиллерийские подразделения выполнили 63 огневые задачи. Всего на данном направлении за прошедшие сутки украинская армия лишилась более чем 385 военных и наемников, а суммарные потери ВСУ со всех направлений составили до 585 бойцов.

Напомним, Артемовск находится в оперативном окружении российских сил еще с марта. Западные эксперты отмечали, что ВСУ несут огромные потери при удержании города из-за огневого контроля путей логистики и плохой погоды, не позволяющей снабжать группировки в городе кроме как по дорогам.

В Белом доме считают, что потеря Артемовска ничего не изменит в конфликте, однако Владимир Зеленский боится, что взятие города российскими военными развалит всю оборону ВСУ на Донецком направлении, а также может побудить Западных союзников и граждан самой Украины к желанию и поиску компромисса с Россией.