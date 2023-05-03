Володин предложил признать киевский режим террористическим

Володин предложил признать киевский режим террористической организацией Фото: Иван Макеев

Киевский режим после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Кремль необходимо признать террористической организацией, считает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Киевский режим сегодня не менее опасен, чем «Аль-Каида»*, «Джебхат ан-Нусра»*, ИГИЛ*», – написал он в своем Telegram-канале.

Как заявил спикер Госдумы, власти Украины угрожают безопасности России, Европы и всего мира, в то время как политики стран Запада накачивают режим Владимира Зеленского оружием. Таким образом, они стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности Киева, отметил он. Володин добавил, что депутаты Госдумы будут требовать применения оружия, «способного остановить и уничтожить киевский террористический режим».

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 3 мая на территории Кремля средствами радиолокационной борьбы было сбито два беспилотника ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в момент атаки не находился в Кремле, и данная атака не повлияет ни на его рабочий график, ни на предстоящий парад Победы.

Атаку дронов ВСУ в Кремле расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства, заявив, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

*Запрещенные в России террористические организации