«Никаких переговоров с режимом Зеленского»: Володин отреагировал на атаку дронов на Кремль

Володин исключил любые переговоры с режимом Зеленского после атаки дронов ВСУ на Кремль Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти России не могут вести никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как дроны Вооруженных сил Украины совершили атаку на Кремль, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Теракт в отношении президента – это нападение на Россию. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению спикера Госдумы, киевский режим не менее опасен, чем «Аль-Каида»*, «Джебхат ан-Нусра»* и ИГИЛ*, поэтому заслуживает быть признанным террористическим. В то же время страны Запада накачивают Украину оружием, становясь прямыми соучастниками террористической деятельности Киева, добавил парламентарий.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 3 мая на территории Кремля средствами радиолокационной борьбы было сбито два беспилотника ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в момент атаки не находился в Кремле, и данная атака не повлияет ни на его рабочий график, ни на предстоящий парад Победы.

Атаку дронов ВСУ в Кремле расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства.

*Запрещенные в России террористические организации