Видео атаки украинских беспилотников на Кремль опубликовали в сети Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сети появилось видео попытки атаки дронами Вооруженных сил Украины Кремля. На кадрах видно, как беспилотник летит, а потом взрывается рядом с флагштоком на куполе Сенатского дворца.

Напомним, в среду, 3 апреля, стало известно о том, что на территории Кремля средствами радиолокационной борьбы было сбито два дрона Вооруженных сил Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы государства Владимира Путина в момент атаки не было в кремлевской резиденции, инцидент не отразился на рабочем графике, а также на параде Победы, который должен состояться 9 мая.

Атаку беспилотников ВСУ в Кремле расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства.

В свою очередь, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти России не могут вести никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как беспилотники ВСУ совершили атаку на Кремль.