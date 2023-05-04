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НовостиПолитика3 мая 2023 22:24

Рогов: ВСУ потеряли около 30 человек в неудачной атаке в Запорожской области

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» назвал вылазку ВСУ в районе Орехова неудавшейся разведкой боем
Мария ПАВЛОВА
Рогов заявил, что при неудачной разведке боем ВСУ потеряли около 30 человек.

Рогов заявил, что при неудачной разведке боем ВСУ потеряли около 30 человек.

Фото: REUTERS

ВСУ потеряли около 30 человек при неудачной атаке, которую украинские военные предприняли в Запорожской области в среду 3 мая. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По предварительным данным, потери нацистов в неудавшейся разведке боем составили не менее: одного танка, двух бронетранспортеров и порядка 30 боевиков ВСУ», - написал Рогов в Telegram.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации действий украинской армии в Запорожской области.

Также сообщалось, что российские войска накрыли ударом место подготовки украинских бойцов иностранными инструкторами в городе Запорожье, временно подконтрольным киевской власти.

Авиация «Южной» группировки российских войск нанесла удар по месту резервов 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Авдеевки.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.