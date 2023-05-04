Рогов: ВСУ потеряли около 30 человек в неудачной атаке в Запорожской области

Рогов заявил, что при неудачной разведке боем ВСУ потеряли около 30 человек. Фото: REUTERS

ВСУ потеряли около 30 человек при неудачной атаке, которую украинские военные предприняли в Запорожской области в среду 3 мая. Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По предварительным данным, потери нацистов в неудавшейся разведке боем составили не менее: одного танка, двух бронетранспортеров и порядка 30 боевиков ВСУ», - написал Рогов в Telegram.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об активизации действий украинской армии в Запорожской области.

Также сообщалось, что российские войска накрыли ударом место подготовки украинских бойцов иностранными инструкторами в городе Запорожье, временно подконтрольным киевской власти.

Авиация «Южной» группировки российских войск нанесла удар по месту резервов 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе Авдеевки.

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