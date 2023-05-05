Кадыров: атака украинских дронов на Кремль не повлияет на ход спецоперации

Кадыров рассказал, какое возмездие ждет организаторов атаки дронов на Кремль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Атака украинских дронов на Кремль не окажет влияния на ход специальной военной операции. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров назвал происшествие провокацией и выразил восхищение тем, что президент России Владимир Путин не поддался на провокацию. В то же время Кадыров подчеркнул, что организаторам теракта придется ответить за свой поступок.

«Провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. Но это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы. А возмездие, конечно, будет. И оно будет хирургически и ювелирно точным», - написал Кадыров в Telegram в четверг 4 мая.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 3 мая, Украина совершила попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.

В сети появилось видео попытки атаки дронами Вооруженных сил Украины Кремля. На кадрах видно, как беспилотник летит, а потом взрывается рядом с флагштоком на куполе Сенатского дворца.

СК России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников на Кремль.

Подробности атаки беспилотников на Кремль здесь на KP.RU.