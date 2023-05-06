Дипломат Гаврилов: ответ на атаку дронов на Кремль будет соразмерным

Дипломат Гаврилов заявил о необходимости соразмерного ответа на атаку Кремля украинскими дронами. Фото: кадр из видео.

Россия ответит на атаку украинских дронов соразмерно. Об этом сказал руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В то же время ответ на атаку Кремля должен быть таким, чтобы у тех, кто предпринял эту акцию, не возникло желания ее повторить.

«Соразмерным ответ должен быть, но так, чтобы все это прочувствовали», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что в ночь на среду, 3 мая, Украина совершила попытку нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Кремле.

В сети появилось видео попытки атаки дронами Вооруженных сил Украины Кремля. На кадрах видно, как беспилотник летит, а потом взрывается рядом с флагштоком на куполе Сенатского дворца.

СК России возбудил уголовное дело по факту террористической атаки беспилотников на Кремль.

Подробности атаки беспилотников на Кремль здесь на KP.RU.