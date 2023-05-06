Подозреваемый в организации теракта против Захара Прилепина мужчина оказался уроженцем Украины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержанный по подозрению в причастности к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина в поселке Пионерский Нижегородской области оказался уроженцем Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанному 30 лет. Также ранее сообщалось, что он был судим за разбой по сговору группой лиц.

Напомним, два килограмма тротила взорвались в машине российского публициста Захара Прилепина в посёлке под Нижним Новгородом. Писатель тяжело ранен, водитель — друг и соратник Прилепина, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин с позывным «Злой», погиб.

По горячим следам удалось задержать подозреваемого в причастности к взрыву. Теперь его допросят. Следствие считает, что теракт могли организовать диверсанты из Украины. Одна из рассматриваемых версий, что покушение на Прилепина стало местью за его участие и поддержку спецоперации.

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