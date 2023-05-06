Машина Прилепина была взорвана на трассе в Нижегородской области в 80 километрах от Бора

Покушение на Прилепина произошло примерно в 80 километрах от нижегородского Бора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покушение на российского политика и писателя Захара Прилепина произошло примерно в 80 километрах от нижегородского Бора, недалеко от реки Керженец.

“Место, где произошел взрыв, находится в довольно глухом месте, куда не так просто добраться. Около 80 километров от Бора. Это недалеко от реки Керженец”, – передает агентство РИА Новости слова источника в экстренных службах.

Полицейские уже задержали одного подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался уроженец Донецкой области Александр Пермяков, с 2018 года работавший на спецслужбы Украины и прибывший на территорию России специально для устранения Прилепина.

Пермяков признался, что следовал по дороге за автомобилем Захара Прилепина, а во время одной из остановок заложил под капот автомобиля две противотанковые мины, которые позже привел в действие дистанционно.

Следственный комитет (СК) России квалифицировал данное происшествие как теракт и возбудил дело по соответствующей статье 205 уголовного кодекса РФ.

В МИД России подчеркнули, что данный теракт показывает, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”.