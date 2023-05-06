Захара Прилепина ввели в искусственную кому после операции

Захар Прилепин введен в медикаментозный сон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский общественный деятель и писатель Захар Прилепин, пострадавший в результате теракта в Нижегородской области 6 мая, был успешно прооперирован и введен в медикаментозный сон.

“Операция у Захара Прилепина прошла успешно, он введен в медикаментозный сон”, – сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, покушение на известного публициста, патриота, писателя Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года. Автомобиль майора Audi Q7 подорвали в одной из деревень Борского района Нижегородской области.

На данный момент один из организаторов покушения уже задержан – это уроженец Донецкой области Александр Пермяков, с 2018 года работавший на спецслужбы Украины и приехавший в Россию специально для совершения этого покушения.

Следственный комитет (СК) России квалифицировал данное происшествие как теракт и возбудил дело по соответствующей статье 205 уголовного кодекса РФ, а также продолжает поиск других причастных к данному делу.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал покушение на политического деятеля Захара Прилепина подлым нападением нацистов, устроивших циничное представление.