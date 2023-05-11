«Роскосмос» и РАН собираются привезти на Землю грунт с Венеры

Российские ученые собираются привезти с Венеры грунт и другие пробы. Фото: REUTERS

Российские ученые намерены привезти образцы грунта и атмосферы с Венеры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

«Специалистами Госкорпорации «Роскосмос» и Российской академии наук прорабатывается возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры», - сказано в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что речь идет о миссии «Венера-В», в ходе которой планируется последовательно запустить ко второй планете Солнечной системы новых космических аппаратов – поисково-возвратного и десантного.

Ранее российские ученые выдвинули предположение, что условия на Венере могут быть подходящими для наличия там живых организмов. Подробности здесь на KP.RU.

Ученые NASA из Института космических исследований Годдарда также допускают, что миллиард лет назад Венера была пригодна для жизни.

Следы жизни, предположительно, найдены и на Марсе.

Тем временем Китай сообщил об успешном испытании многоразового космического аппарата.