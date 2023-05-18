Мэр Киева Кличко заявил о нескольких взрывах в столице Украины

Мэр Киева Кличко рассказал о взрывах в украинской столице. Фото: REUTERS

В Киеве прозвучало несколько взрывов в ночь на 18 мая. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Кличко написал в своем Telegram-канале, что взрывы прогремели в Дарницком и Днепровском районах Киева. По словам мэра, жертв и пострадавших нет, но зафиксировано падение осколков, которые вызвали пожар в гаражном кооперативе. Виталий Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях.

Напомним, в Харькове и области в ночь на четверг 18 мая раздалось несколько взрывов.

В 02.35 по местному времени на официальном украинском ресурсе оповещения населения появилась информация о взрывах в Кировоградской области, где на тот момент была объявлена воздушная тревога. Ранее воздушная тревога была объявлена и в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Одессе в течение 20 минут прогремели пять взрывов поздним вечером 17 мая.

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