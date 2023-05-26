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НовостиВ мире26 мая 2023 15:29

Президент Грузии Зурабишвили призвала ввести правовые ограничения против россиян

Зурабишвили назвала нынешнею внешнюю политику Грузии непонятной
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Грузии Зурабишвили призвала ввести правовые ограничения против россиян

Президент Грузии Зурабишвили призвала ввести правовые ограничения против россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси раскритиковала власти за возобновление прямых авиарейсов с Россией, призвав ввести правовые ограничения для прибывших в страну российских граждан.

По ее словам, независимость, которая сегодня празднуется в Грузии, означает защиту граждан, а также то, что страна управляется законами и правилами.

«Поэтому, непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование», - отметила она.

Зурабишвили также назвала нынешнею внешнюю политику Грузии непонятной, указав на большую изоляцию от европейской перспективы. «Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?» - сказала президент, комментируя запуск прямых рейсов.

Напомним, Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию 11 мая 2023 года, а также отменила визовый режим для граждан этой страны. Тем временем Зурабишвили отказалась пользоваться услугами Georgian Airways, открывшей продажу авиабилетов в Москву. В свою очередь авиакомпания заявила, что они не пустят главу государства на борт своих самолетов.