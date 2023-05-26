Президент Грузии Зурабишвили призвала ввести правовые ограничения против россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси раскритиковала власти за возобновление прямых авиарейсов с Россией, призвав ввести правовые ограничения для прибывших в страну российских граждан.

По ее словам, независимость, которая сегодня празднуется в Грузии, означает защиту граждан, а также то, что страна управляется законами и правилами.

«Поэтому, непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование», - отметила она.

Зурабишвили также назвала нынешнею внешнюю политику Грузии непонятной, указав на большую изоляцию от европейской перспективы. «Неужели наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?» - сказала президент, комментируя запуск прямых рейсов.

Напомним, Россия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию 11 мая 2023 года, а также отменила визовый режим для граждан этой страны. Тем временем Зурабишвили отказалась пользоваться услугами Georgian Airways, открывшей продажу авиабилетов в Москву. В свою очередь авиакомпания заявила, что они не пустят главу государства на борт своих самолетов.