В Евросоюзе заявили, что не располагают информацией об атаке беспилотников на Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз не располагает подробностями атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву, которая произошла во вторник, 30 мая, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы приняли к сведению сообщения, утверждающие о пролетах БПЛА в Московской области. У нас нет информации об источниках, деталях произошедшего. Могу лишь повторить призыв ЕС к России не использовать этот инцидент для эскалации конфликта на Украине», – сказал дипломат на брифинге.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения дронов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее проинформировал, что в целях безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов.

Между тем Министерство обороны России заявило, Украина предприняла попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. По данным ведомства, всего в атаке Киев задействовал восемь дронов самолетного типа. Все они были уничтожены, отметили в Минобороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом Украины на удары России по центру принятия решений в Киеве.