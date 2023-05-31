Постпредство РФ при ООН заявило, что атака украинских беспилотников была нацелена на мирных граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Атака украинских беспилотников, которая произошла в Москве в минувший вторник, 30 мая, была нацелена на мирных жителей и является террористическим актом. Такое заявление сделало постпредство РФ при ООН.

Таким образом представительство отреагировало на слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, заявившего ранее, что атаки на Москву и массированные удары в отношении городов Украины не идут в сравнение.

«Атака Киева с применением беспилотников на российскую столицу являлась актом терроризма, который должен быть подвергнут осуждению соответствующим образом на всех уровнях. Эти атаки украинских сил, судя по всему, были направлены исключительно против мирных жителей», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте постпредства.

Напомним, Министерство обороны РФ ранее заявило, что утром во вторник, 30 мая, Киев использовал восемь беспилотников самолетного типа для того, чтобы провести теракт в Москве. В ведомстве также сообщили, что три беспилотника были сбиты системами РЭБ, а пять уничтожены ЗРК «Панцирь С1».