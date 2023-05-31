Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам беспилотников на Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала позицию Запада по атакам беспилотных летательных аппаратов на Москву подлейшей, отметив, что западные страны комментируют только то, что хотят комментировать.

«Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это - пропаганда», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в среду, 31 мая, в эфире радио Sputnik.

Как писал сайт KP.RU, в Евросоюзе сообщили, что не располагают данными об атаке беспилотников на Москву, призвав Россию не использовать данный инцидент для эскалации конфликта на Украине.

Напомним, Министерство обороны РФ ранее сообщило, что утром во вторник, 30 мая, украинская сторона использовала восемь беспилотников самолетного типа для проведения теракт в Москве. Как уточнялось в заявлении ведомства, три беспилотника сбили системами РЭБ, а пять уничтожили ЗРК «Панцирь С1». Постпредство РФ при ООН заявило, что атака была нацелена на мирных граждан.