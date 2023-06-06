Глава Евросовета Мишель шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС

На Каховской ГЭС произошли частичные разрушения после обстрела со строны террористов Фото: REUTERS

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель отреагировал на частичное разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

"Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС", - написал Шарль Мишель в соцсетях, отметив, что данный вопрос будет поднят на июньском заседании Евросовета. Кроме того, Евросовет планирует предложить дополнительную помощь подтопленным районам.

Шарль Мишель возложил ответственность за произошедшее на Каховской ГЭС на Россию, что расходится с официальным мнением главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева. Мэр Новой Каховки заявил, что ответственными за частичные разрушения Каховской ГЭС являются украинские власти и тех, кто ими управляет.

Напомним, во вторник утром, 6 июня, глава администрации Новой Каховки сообщил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области, в результате ночных обстрелов. Владимир Леонтьев уточнил, что дамба водохранилища разрушена не была. После инцидента близлежащие территории начали затапливаться.

Мэр Новой Каховки также предупредил, что после ситуации на Каховской ГЭС возникнут проблемы с поставкой воды в Крым. В "Росэнергоатоме", в свою очередь, заявили, что угрозы для Запорожской атомной электростанции (АЭС) отсутствуют.

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