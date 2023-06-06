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НовостиПроисшествия6 июня 2023 9:36

Столтенберг заявил, что обеспокоен последствиями частичного разрушения на Каховской ГЭС

Он отметил, что данная авария показывает “жестокость” конфликта на Украине
Сергей ЧИКОВ
Столтенберг заявил, что обеспокоен последствиями частичного разрушения Каховской ГЭС

Столтенберг заявил, что обеспокоен последствиями частичного разрушения Каховской ГЭС

Фото: ТАСС

Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обеспокоен последствиями частичного разрушение на Каховской ГЭС для гражданского населения и окружающей среды.

“Разрушение плотины в Каховке сегодня подвергает рискам жизни тысяч гражданских лиц, наносит серьезный ущерб окружающей среде”, — заявил глава альянса в своем Twitter.

Также он отметил, что данная авария в очередной раз показывает “жестокость” конфликта на Украине.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что поставки западных вооружений Украине не повлияют на ход спецоперации, но могут затянуть конфликт и привести к более печальным последствиям для мирного населения.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конфликт на Украине давно бы закончился без поставок оружия от западных партнеров Зеленского, и в Киеве это признают.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Херсонской области, разрушилась в результате повреждений после ночных обстрелов. На данный момент идет затопление территорий, а уровень воды в Новой Каховке поднялся до десяти метров.