Столтенберг заявил, что обеспокоен последствиями частичного разрушения на Каховской ГЭС

Столтенберг заявил, что обеспокоен последствиями частичного разрушения Каховской ГЭС Фото: ТАСС

Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обеспокоен последствиями частичного разрушение на Каховской ГЭС для гражданского населения и окружающей среды.

“Разрушение плотины в Каховке сегодня подвергает рискам жизни тысяч гражданских лиц, наносит серьезный ущерб окружающей среде”, — заявил глава альянса в своем Twitter.

Также он отметил, что данная авария в очередной раз показывает “жестокость” конфликта на Украине.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что поставки западных вооружений Украине не повлияют на ход спецоперации, но могут затянуть конфликт и привести к более печальным последствиям для мирного населения.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конфликт на Украине давно бы закончился без поставок оружия от западных партнеров Зеленского, и в Киеве это признают.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Херсонской области, разрушилась в результате повреждений после ночных обстрелов. На данный момент идет затопление территорий, а уровень воды в Новой Каховке поднялся до десяти метров.