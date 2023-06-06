Володин назвал украинцев расходным материалом для НАТО Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что украинцы являются для НАТО расходным материалом в войне, которую альянс ведет против России.

“Сегодня для всех очевидно: против России воюет НАТО. Украинцы - всего лишь расходный материал”, — заявил Володин в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что союзники Зеленского в Вашингтоне и Брюсселе “втянули” другие страны Европы в конфликт с Россией, обещая киевскому режиму успех на поле боя, однако “план “Барбаросса-2” рухнул”.

Ранее обозреватель Антоний Конюшевский в статье для Mysl Polska назвал главной проблемой Украины веру властей во всемогущество Запада, из-за которой они пошли на конфликт с Россией.

Также в издании отмечали, что для Америки Украина — это ресурс, в который они вложили значительные средства, и они будут использовать его до тех пор, пока он служит цели.

При этом бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что руководство Соединенных Штатов сильно заблуждается по поводу России, руководствуясь в этом плане “надменностью и самообманом”. По словам Макгрегора, России “удалось нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние тридцать лет”.