Разведка Британии: разрушение Каховской ГЭС не создаст ЗАЭС дополнительной угрозы

Британская разведка: разрушение Каховской ГЭС не создаст дополнительной угрозы для Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Британская разведка заявила, что частичное разрушение плотины Каховской ГЭС вероятнее всего не создаст дополнительную угрозу Запорожской АЭС.

“Очень маловероятно, что Запорожская атомная электростанция, расположенная в 120 километрах от дамбы, столкнётся с дополнительными экстренными проблемами безопасности в результате снижения уровня воды в водохранилище”, — сообщили в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что уровень воды в Днепре около Запорожской атомной электростанции упал на 2,5 метра. По его словам, ожидается дальнейшее падение до семи метров.

При этом советник главы концерна “Росэнергоатом” Ренат Карчаа отмечал, что частичное разрушение Каховской ГЭС никак не отразится на работе Запорожской АЭС в Энергодаре.

Напомним, в ночь на 6 июня Каховская ГЭС подверглась обстрелу, в результате чего была частично разрушена. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев возложил ответственность за случившееся на власти Украины. Из-за поднятия уровня воды власти Новокаховского городского округа ввели режим ЧС.