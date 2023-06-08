Леонтьев: ВСУ перед подрывом ГЭС подняли уровень воды в Каховском водохранилище Фото: REUTERS

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал обстрел Каховской ГЭС со стороны украинской армии “варварским, звериным планом”. По его словам, Киев намеренно поднял уровень воды в Каховском водохранилище перед решающим ударом.

“Все действия согласованы, это такой варварский, звериный план. За два дня до того, как осуществлен подрыв <...> было поднятие воды, сброс с ДнепроГЭС, вода поднялась более чем на 1 метр. Количество воды, которое для сброса, и давление на плотину увеличились, перед этим предшествовали обстрелы”, — рассказал Леонтьев в разговоре с журналистами.

Напомним, во вторник, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

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