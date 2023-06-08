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НовостиВ мире8 июня 2023 20:48

В Хургаде поймали напавшую на россиянина акулу

Акулу будут исследовать, чтобы узнать причины агрессивного поведения
Мария ПАВЛОВА
В Хургаде выловили и отправили на экспертизу акулу, которая растерзала россиянина. Фото: кадр из видео.

В Хургаде выловили и отправили на экспертизу акулу, которая растерзала россиянина. Фото: кадр из видео.

Акулу, которая убила россиянина в египетской Хургаде, поймали в четверг 8 июня. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Также заявление о том, что акула поймана, разместило в социальных сетях Министерство окружающей среды Египта.

Сообщается, что поимкой акулы занималась группа специалистов. Акулу будут исследовать, чтобы выяснить причины её аномально агрессивного поведения.

Также экспертам предстоит определить, причастна ли выловленная акула к нескольким несчастным случаям, которые произошли ранее.

Египетское природоохранное ведомство заявило, что результаты экспертизы будут обнародованы сразу же после ее завершения.

Напомним, 8 июня в результате нападения акулы в Красном море у побережья Хургады погиб россиянин. Генеральное консульство РФ подтвердило смерть гражданина России и призвало россиян соблюдать все меры предосторожности во время нахождения в воде.

Трагедия произошла в районе муниципального пляжа Dream Beach. Подробности здесь на KP.RU.

Вот что очевидцы рассказали о том, как акула растерзала 23-летнего россиянина Владимира Попова.

По прогнозам Ассоциации туроператоров России, с июня по август на Красном море планируют отдохнуть 300 тысяч россиян.

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