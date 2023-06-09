Pоlitico: репутация Байдена и помощь США Киеву зависят от успеха контрнаступления ВСУ

В администрации Вашингтона считают, что репутация Байдена зависит от успеха украинского контрнаступления. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты продолжат помогать Киеву в случае успеха контрнаступления ВСУ. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на высокоранговых чиновников администрации Вашингтона. Речь идет как о военной, так и об экономической помощи.

Также в администрации ставят в зависимость от успеха украинского контрнаступления репутацию действующего президента США Джо Байдена, пишет издание.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали все возможное для того, чтобы подготовить украинское контрнаступление.

Тем временем представитель Белого дома Кирби назвал потери украинских войск при наступлении ожидаемыми.

Ранее сообщалось, что Пентагон объявит о новом пакете военной помощи Киеву в пятницу 9 июня. Более двух миллиардов долларов будут выделены на боеприпасы и пусковые установки.

Также сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что страны-члены Североатлантического альянса планируют активизировать оказание помощи Украине на июльском саммите организации в Вильнюсе.