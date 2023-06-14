InfoBRICS: ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley из-за недооценки России Фото: Минобороны РФ

Портал InfoBRICS заявил, что Киев потерял большую часть БМП Bradley из-за недооценки Западом возможностей российской армии.

“Украинское наступление идет, но Киев не достиг практически никаких видимых успехов. Напротив, в социальных сетях распространились изображения уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley, используемых украинскими войсками”, — отметили в статье InfoBRICS.

По мнению авторов статьи, союзники Киева возложили слишком много ожиданий на технику НАТО, а также на подготовку военного командования ВСУ в странах альянса. Авторы считают, что просчеты офицеров украинской армии касательно потенциала ВС России и переоценка собственных возможностей и привела к “унизительной” потере значительного числа боевых машин.

Издание Wall Street Journal отмечало, что бойцы украинской армии после начала наступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО, которая не очень подходит для активного наступления в климатических условиях Украины.

При этом газета New York Times со ссылкой на военных аналитиков сообщала, что ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери во время активных наступательных действий в Запорожской области, однако украинские власти скрывают число погибших.

Бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор предупреждал руководство Соединенных Штатов, что они сильно заблуждаются по поводу России, руководствуясь в этом плане “надменностью и самообманом”. По словам Макгрегора, России “удалось нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние тридцать лет”.