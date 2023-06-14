NYT: Россия не позволяет Украине прикрывать силы с помощью ПВО при наступлении Фото: Александр КОЦ

Американское издание New York Times со ссылкой на военных экспертов сообщило, что украинская армия столкнулась с невозможностью прикрыть свои войска системами ПВО из-за точной работы российской артиллерии и авиации.

“Запускаемые с плеча зенитные ракеты, такие как поставленные американцами Stinger, могут быть быстро выдвинуты вперед. Но использование более сложных систем, установленных на транспортные средства, может подвергнуть их опасности со стороны российской артиллерии”, — отмечают эксперты.

По мнению экспертов, ВСУ не могут подвести свои системы ПВО близко к линии соприкосновения, поэтому украинские солдаты становятся очень уязвимы к атакам с воздуха в моменты наступательных действий, что значительно замедляет продвижение ВСУ.

Напомним, ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинская армия снизила наступательную активность в Запорожской области еще и из-за сложных погодных условий.

Портал InfoBRICS отметил, что Киев потерял большую часть военной техники от западных партнеров из-за недооценки военного потенциала российской армии, а также из-за переоценки собственных возможностей.

Военный эксперт Томас Тейнер также отметил качественную работу ударных вертолетов и противотанковой артиллерии ВС РФ, в ловушку которых недавно в Запорожской области попала 47 механизированная бригада ВСУ, подарившая российским военным первый трофейный немецкий танк Leopard.