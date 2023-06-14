Пушилин заявил, что ВСУ не смогли серьезно продвинуться в ходе наступления Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия не добилась серьезных продвижений в ходе последних попыток начать обещанное наступление.

“Провели серьезную работу над ошибками, недоработками. <...> Как бы противник ни старался, продвинуться серьезно у него не получается”, — ответил врио главы региона на вопрос корреспондента ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с военкорами различных СМИ также отметил, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако украинская сторона несет почти “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

Американское издание New York Times также допустило, что ВСУ несут тяжелые потери во время активных наступательных действий в Запорожской области, однако украинские власти скрывают число погибших.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предупреждал, что оружие НАТО не спасет ВСУ от разгрома российской армией. Подполковник ВС США Дэниел Дэвис считает, что украинская армия даже теоретически не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций, несмотря на смелые заявления президента Владимира Зеленского.