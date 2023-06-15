Подоляк: план Киева включает максимальное уничтожение россиян

Советник Зеленского Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ходе наступления Киев планирует убить максимальное количество россиян.

“Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё давайте теперь что-то думать и разговаривать… Это единственно возможный сценарий для Украины - выйти на границы 1991 года”, — заявил Подоляк в эфире украинского телевидения.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Киев намерен убивать россиян в любой точке мира до победы Украины, а также признавал причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора, а представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.

Издание The New York Times также отмечало, что в рядах ВСУ очень часто можно заметить нацистскую символику, но украинские власти отрицают существование нацистской идеологии в стране, называя это демонстрацией суверенитета и гордости Украины.