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НовостиПолитика15 июня 2023 10:49

Подоляк: план Киева включает максимальное уничтожение россиян

Он считает, что это единственный вариант для выхода на границы 1991 года
Сергей ЧИКОВ
Советник Зеленского Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян

Советник Зеленского Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное уничтожение россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ходе наступления Киев планирует убить максимальное количество россиян.

“Существует один план: максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте. После этого мы не можем где-то остановиться и сказать: всё давайте теперь что-то думать и разговаривать… Это единственно возможный сценарий для Украины - выйти на границы 1991 года”, — заявил Подоляк в эфире украинского телевидения.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Киев намерен убивать россиян в любой точке мира до победы Украины, а также признавал причастность Киева к терактам в отношении ряда медийных лиц в России.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора, а представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.

Издание The New York Times также отмечало, что в рядах ВСУ очень часто можно заметить нацистскую символику, но украинские власти отрицают существование нацистской идеологии в стране, называя это демонстрацией суверенитета и гордости Украины.