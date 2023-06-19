Военная спецоперация на Украине 19 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июня 2023 года.

Министерство обороны РФ в воскресенье, 18 июня, сообщило, что группировка Вооруженных сил Российской Федерации «Восток» отразила все атаки украинских войск в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка, которые расположены в Запорожской области.

За минувшие сутки в ходе безуспешных попыток наступления украинские войска потеряли на трех направлениях почти 80 военных, а также 70 танков, сообщили в российском Минобороны.

Видео уничтожения бронетехники ВСУ российской артиллерией опубликовало Минобороны. На кадрах можно увидеть точные попадания по технике противника глазами оператора разведывательного беспилотника.

Украинские военные обстреляли пункт временного размещения в Скадовском районе Херсонской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ВСУ сбросили 3 взрывных устройства с беспилотника.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ получили осколочные ранения два жителя поселка Глушково.