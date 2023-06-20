Байден заявил, что США на правильном пути в отношениях с Китаем

Байден заявил, что отношения Вашингтона и Пекина движутся в правильном направлении. Фото: REUTERS

Отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на правильном пути и в них наблюдается определенный прогресс. Такое мнение высказал президент США Джо Байден в понедельник 19 июня.

«Здесь мы на правильном пути», - приводит агентство Reuters комментарий Байдена по итогам визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе двухдневного визита в Пекин провел встречу с главой МИД Китая Цинь Ганом. Также председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел встречу с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Пекине.

На встрече Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты выступают против независимости Тайваня и не планируют вступать в конфликт с Пекином.

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