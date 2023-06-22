Что произошло за день 22 июня: главные новости

Шойгу: в России сформируют резервную армию к концу июня 2023 Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что к концу июня 2023 в стране будет сформирована резервная армия, а уже в ближайшее время – армейский корпус. По словам руководителя военного ведомства, резервная армия и корпус получат вкупе более 3 700 единиц техники. Наша оборонка уже больше года стахановскими темпами (в три смены) кует пушки, танки и самолеты.

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