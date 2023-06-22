Судья МУС Росарио Айтала появился в базе розыска МВД России

Судья Международного уголовного суда в Гааге Росарио Сальваторе Айтала. Фото: YouTube

В базе розыска МВД России появился один из судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Росарио Сальваторе Айтала.

“Основание для розыска: разыскивается по статье УК”, — говорится в комментарии ведомства. Фотография подозреваемого с подписью “Внимание, розыск!” также появилась на стенде около отделения МВД по району Свиблово города Москвы.

Напомним, 17 марта 2023 года непризнанный Россией Международный уголовный суд в Гааге выдал "ордер на арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Айтала был одним из судей, который участвовал в вынесении незаконных решений "об аресте", за что позже его и прокурора МУС Хана Карима Асада Ахмада объявили в розыск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что решения МУС являются юридически ничтожными для нашей страны, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную постановку вопроса возмутительной и неприемлемой.

Россия вышла из соглашения по участию в Международном уголовном суде в конце 2016 года. МИД России отмечал, что выход обусловлен неэффективной и однобокой работой суда в рамках расследуемых им дел.