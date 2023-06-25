Губернатор Василий Голубев: колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова

Губернатор Голубев: колонны ЧВК "Вагнер" покидает Ростов. Фото: REUTERS

Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули Ростов. Об этом написал в Telegram губернатор региона Василий Голубев.

"Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря", - написал Голубев.

Губернатор выразил благодарность всем службам, которые в экстраординарных условиях обеспечивали бесперебойную работу систем жизнеобеспечения в Ростове и области.

Напомним, вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер» произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне вечером в социальных сетях от имени бизнесмена появились сообщения с обвинением ВС РФ в нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию событий здесь.

Тем временем Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении передвижения частей «Вагнера» по территории РФ и заявил, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.

Позже появилось видео, как застрявший в воротах ростовского цирка танк уехал. Бронемашина находилась там с утра субботы.