Politico: Байден, Блинкен, Остин и Милли по телефону успокаивали европейских коллег на фоне ситуации в России

Байден звонил европейским президентам, чтобы успокоить их на фоне ситуации в России. Фото: REUTERS

Представители высших эшелонов власти США в субботу 24 июня звонили своим европейским коллегам с целью «успокоить их» на фоне российских событий с ЧВК «Вагнер». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в администрации США.

Речь идет о президенте США Джо Байдене, госсекретаре Энтони Блинкене, министре обороны Ллойде Остине и председателе Комитета начальников штабов ВС США генерале Марке Милли. Сообщается, что представители американских властей призвали европейских политиков и чиновников соблюдать нейтралитет в данной ситуации и выразили надежду, что события, связанные с ЧВК «Вагнер», позволят Киеву осуществить успешное наступление.

Также сообщается, что официальная реакция Вашингтона по поводу инцидента с российской частной военной компанией еще не обнародована.

Напомним, вооруженный мятеж Евгения Пригожина в ЧВК «Вагнер» произошёл в ночь на 24 июня 2023 года. Накануне вечером в социальных сетях от имени бизнесмена появились сообщения с обвинением ВС РФ в нанесении удара по «тыловым лагерям» ЧВК.

Позже появилась информация, что Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о прекращении передвижения частей «Вагнера» по территории РФ. Президент России Владимир Путин своим словом гарантировал Евгению Пригожину возможность уехать в Белоруссию после урегулирования ситуации с мятежом в ЧВК «Вагнер».

Также сообщалось, российская группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Уничтожена бронетехника и живая сила противника.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская линия обороны в Запорожской области не просаживается под натиском украинской армии.