Глава Минобороны Украины Резников заявил, что главные события наступления ВСУ еще впереди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что “главные события” текущего наступления ВСУ еще впереди. При этом военный отказался раскрывать, какие именно события, по его мнению, должны произойти.

“Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят всё”, — сказал Резников в интервью Financial Times. Также он отметил, что прошедшие бои были “предварительным просмотром” предстоящего сражения. По мнению Резникова, наступление ВСУ в ближайшее время станет гораздо более масштабным.

При этом бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что украинская армия уже почти полностью исчерпала свой атакующий потенциал, а ее наступление может закончиться уже через две недели.

Президент Украины Владимир Зеленский также признает, что наступление ВСУ проходит медленнее, чем ему хотелось бы и призывает снизить ожидания от украинской армии в текущих боях. Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уже переложил ответственность за отсутствие успехов в наступлении на союзников Киева.

По данным секретаря Совбеза России Николая Патрушева, менее чем за три недели своего наступления ВСУ потеряли более 13 тысяч бойцов и сотни единиц военной техники, в том числе от западных союзников.