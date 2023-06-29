Пушилин допустил, что второй этап наступления ВСУ будет более интенсивным Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин допустил, что украинская армия может попытаться провести вторую попытку широкомасштабного наступления, при этом новая атака может стать даже более масштабной, поскольку у ВСУ еще осталось достаточно личного состава и техники.

“.... В открытых украинских источниках заявляют о 30% уничтоженной техники, не более. Но даже с учетом лживости украинских СМИ эта цифра может быть занижена. Но даже при таких показателях мы понимаем, что натовской техники, которая была поставлена Украине, еще много”, — отметил он в эфире первого канала.

Также Пушилин подчеркнул, что, несмотря на значительные потери в ходе первой попытки наступления и отсутствие у ВСУ успехов, их все равно не стоит недооценивать. При этом он считает, что украинская армия все же не сможет прорвать российскую оборону, однако сдерживать натиск противника “будет нелегко”.

Напомним, только за первые три неполные недели своего наступления украинская армия потеряла более 13 тысяч военнослужащих, а также сотни единиц бронетехники, десятки из которых получены Киевом от западных партнеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что “главные события” текущего наступления ВСУ еще впереди.

При этом бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак считает, что наступление ВСУ может закончиться в ближайшие недели, поскольку украинская армия уже полностью исчерпала свой атакующий потенциал.

Также он отметил, что командование ВСУ совершило серьезную ошибку, отправив большую часть своих сил на штурм первой линии российской обороны в Запорожской области, забыв про неизбежный контрудар, который для ВСУ гораздо опаснее.

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