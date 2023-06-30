Наместнику Киево-Печерской лавры продлили домашний арест на два месяца Фото: EAST NEWS

Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу, сообщают украинские СМИ.

Как передает издание «Страна.ua», глава Киево-Печерской лавры останется под домашним арестом еще два месяца.

Напомним, в конце апреля Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры.

Как писал сайт KP.RU, 1 апреля митрополит Павел (Лебедя) сообщил, что был отправлен под домашний арест. Незадолго до этого сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в его доме. Как заявил наместник, ему «в двух словах» объяснили, что суть обвинения заключается в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».

Тем временем между Украиной и ЮНЕСКО была достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, среди которых мощи святых.