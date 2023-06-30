“Старик с деменцией против плейбоя”: Медведев прокомментировал предстоящие выборы в США

Медведев: в США будут выбирать президента между стариком с деменцией и молодящимся плейбоем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал предстоящие выборы президента США и заявил, что Москва “с интересом” наблюдает за решением “многострадального” американского народа.

“А сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ - шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора”, — написал политик у себя в телеграм-канале.

Также Медведев не смог обойти стороной заявления “некоторых деятелей” на Западе о том, что на фундаменте России якобы образовались трещины из-за событий 24 июня. Политик напомнил, что совсем недавно весь мир наблюдал за захватом Капитолия, а теперь “с не меньшим интересом” наблюдает итоги “удачной миграционной политики” Европы.

Напомним, действующий президент США Джо Байден уже официально подтвердил намерение участвовать в предстоящих в 2024 году президентских выборах. Популярный телеведущий и его возможный второй оппонент Такер Карлсон отмечал, что Байден уже теряет способность говорить, а недавно в новом эпизоде своего шоу перечислил “диктаторские” черты в поведении действующего президента.